Ron Jeremy andrà a processo: è stato incriminato per oltre 30 accuse di aggressione sessuale

LOS ANGELES - Ron Jeremy, star del cinema porno, è stato incriminato mercoledì da un gran giurì per oltre 30 accuse di aggressione sessuale ai danni di 21 donne e ragazze, su un arco temporale di oltre due decenni.

Il 68enne si è dichiarato non colpevole per tutte le accuse, che comprendono 12 casi di stupro. Gli episodi sarebbero avvenuti tra il 1996 e il 2019: le presunte vittime di Jeremy avrebbero un'età compresa tra i 15 e i 51 anni, spiegano i media internazionali. Il ricorso al gran giurì è un espediente legale già utilizzato nel caso di Harvey Weinstein, spiega il quotidiano britannico Guardian, per evitare un'udienza preliminare e andare direttamente a processo.

Jeremy si trova in carcere dal momento del suo arresto, nel giugno dello scorso anno. La cauzione chiesta per la sua scarcerazione è di 6,6 milioni di dollari (poco più di sei milioni di franchi svizzeri). La data del processo non è ancora stata fissata.