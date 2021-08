Gli statunitensi presenti a Kabul sono stati invitati a non recarsi all'aeroporto

KABUL - L'ambasciata statunitense in Afghanistan ha invitato i cittadini Usa ancora presenti a Kabul a non recarsi all'aeroporto della capitale afghana, a meno di non essere in possesso d'indicazioni personali da parte di funzionari americani. La causa? «Minacce alla sicurezza» all'esterno dello scalo. Inoltre coloro che si dovessero trovare presso tre specifici punti di accesso devono «andarsene immediatamente».

La situazione è piuttosto confusa e in fase di evoluzione, ha dichiarato un portavoce del dipartimento di Stato americano.

L'avvertimento segue quello diramato dal Regno Unito ieri sera, che metteva in guardia i cittadini britannici rispetto a un possibile «attacco terroristico», che questa mattina è stato definito «molto serio» e «imminente» dal viceministro della Difesa James Heappey.