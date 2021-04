Una tavoletta di cioccolato di 121 anni che è sopravvissuta alla guerra

LONDRA - Era nascosto dentro l'elmo del suo proprietario, e ci è rimasto per circa 121 anni. Lo hanno trovato solo qualche giorno fa, durante l'inventario di una delle soffitte della Oxburgh Hall, villa vittoriana gestita dal National Trust (il fondo dei beni culturali nazionali britannici), nel Norfolk.

Stiamo parlando di una tavoletta di cioccolato del 1900, con la sua scatola di latta originale, data ai soldati britannici impegnati nella seconda guerra contro i boeri (1899-1902). Sulla confezione voluta dalla Regina Vittoria per «sollevare il morale delle truppe», c'è proprio il volto della monarca, e un augurio di buon anno firmato.

Di queste tavolette, stima il National Trust, ne sarebbero state prodotte circa 100'000 e, a quanto pare, molti soldati ne hanno fatto tesoro senza nemmeno mangiarle.

«Anche se non sembra molto appetitosa ed è probabilmente assai scaduta - e non la mangereste mai come dolcetto Pasquale - è comunque una scoperta davvero importante. Possiamo immaginare che il baronetto proprietario dell'elmo l'abbia voluta conservare, come ricordo della guerra», spiega la curatrice dei beni culturali del National Trust, Anna Forrest.

Reuters