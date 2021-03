Inferno nel campo profughi, in fuga in 20'000

COX'S BAZAR - Un colossale incendio in un campo profughi che ospita dei Rohingya ha causato un esodo di massa di circa 20'000 persone.

Ne dà notizia la AFP che conferma come il rogo sia nato in una delle diverse tendopoli che in Bangladesh ospitano membri della minoranza mussulmana fuggita dal Myanmar. Si tratta del terzo incendio di questo tipo in 4 giorni.

Dal 2017 circa 1 milione di Rohingya vivono stipati in precarie condizioni nei campi situati nella città costiera di Cox's Bazar.

