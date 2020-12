Ritorno in zona gialla: code nel centro di Milano e Torino

MILANO / TORINO / ROMA - Lombardia e Piemonte, così come Basilicata e Calabria, sono passate oggi dalla zona "arancione" a quella "gialla" e - complice la giornata di bel tempo - hanno visto le proprie strade popolarsi di persone.

Come riportato dai media italiani, nelle grandi città del Nord in particolare molti non hanno resistito alla voglia di concedersi un pranzo fuori o un aperitivo. Nel centro di Milano si sono formate lunghe code per accedere a negozi e locali. Anche a Torino - scrive Open - si sono registrati numerosi ingorghi di persone, riversatesi tra le vie del centro per lo shopping natalizio, e molti ristoranti hanno registrato il tutto esaurito.

Nuovi casi - Sul fronte della pandemia, sono 17'938 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 1'843'712. Secondo i dati del ministero della salute l'incremento delle vittime in un giorno è invece di 484, che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 64'520. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 152'697, quasi 44'000 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività sale all'11,7%, in aumento di oltre un punto e mezzo rispetto a ieri quando era al 10,1%.

Secondo il bollettino giornaliero, in Italia ci sono 686'031 attualmente positivi, 1'183 più di ieri, un aumento che si registra dopo giorni di calo. L'incremento dei guariti nelle ultime 24 ore è invece di 16'270, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1'093'161.

I pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva sono 3'158, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 41 persone nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 152. Nei reparti ordinari ci sono, invece, 27'735 persone, in calo di 333 rispetto a ieri.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)