Il divieto di abortire rende difficile alle donne ottenere medicamenti "salvavita"

«Stiamo vivendo le ripercussioni che ha avuto l'abolizione della Roe», ha detto Usha Ranji, direttore associato per la politica sanitaria delle donne presso la Kaiser Family Foundation, un’organizzazione no-profit che si concentra sulla politica sanitaria. «La maggior parte delle conseguenze si abbatteranno pesantemente sulle donne.» Gli attivisti contro l’aborto, dal canto loro, dicono di essere turbati dai racconti come quelli di Hubbard.



Katie Glenn, direttore della politica statale di Susan B. Anthony Pro-Life America, un gruppo di difesa contro l’aborto, ha detto che medici e farmacisti non devono preoccuparsi di prescrivere questo tipo farmaci ai loro pazienti, a condizione che non lo stanno facendo per interrompere una gravidanza. «L’intenzione è la chiave qui», ha detto Glenn. «Se sei un reumatologo, non devi far abortire le tue pazienti. Se non le ha mai prescritto il metotrexato per l’aborto, è libero di continuare a prescriverlo come prima.»