L'aborto spacca in due l'America

"My body, my choice" - Come fece notare l’Economist qualche anno fa, il tema dell’aborto è al centro di uno dei più grandi paradossi della politica americana perché, se da una parte, gli elettori repubblicani sono contrari all’intervento statale nella vita dei cittadini ma desiderano, di contro, che sia lo Stato a regolamentare tale tema, gli elettori democratici, generalmente favorevoli all’intervento pubblico, vogliono che sul tema dell’aborto debba pronunciarsi unicamente la persona interessata. Dopo la pronuncia della Corte, migliaia di persone si sono riversate in strada e sono state organizzate manifestazioni di protesta in tutti gli Stati Uniti. Tra le migliaia di cartelli esposti, moltissimi recitavano lo slogan"my body, my choice" ed in tanti erano disegnate delle grucce, lo strumento più usato per compiere aborti clandestini. Per i movimenti di protesta, questo nuovo stato di cose non farà altro che rimarcare le differenze sociali tra coloro che potranno permettersi il viaggio per raggiungere un altro Stato dove sia possibile abortire e coloro che, invece, avranno, come unica possibilità quella di affrontare una gravidanza non voluta o di rivolgersi al mercato degli aborti clandestini, con gravi conseguenze per la propria salute.