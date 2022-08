Gaza, si aggrava il bilancio

GAZA - È salito a 13 il bilancio dei morti a Gaza per gli attacchi israeliani. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità locale aggiungendo che i feriti sono ora 114. Tra gli uccisi anche una donna di 23 anni che si trovava all'interno di una casa colpita a Khan Younis nel sud della Striscia. In questo stesso episodio sono stati ferite sei persone, compresi tre minori. Intanto continua il lancio di razzi da parte della Jihad verso le zone del sud d'Israele e in particolare nelle comunità ebraiche a ridosso della Striscia.