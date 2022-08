Raid israeliani su Gaza, lanciata operazione 'Breaking Dawn'

L'esercito ha rinforzato gli effettivi della divisione 'Gaza' lungo la Striscia e dichiarato «una allerta speciale» sul fronte interno del Paese. L'Iron Dome, il sistema di difesa anti missilistico, è stato schierato per coprire fino a 80 chilometri all'interno di Israele, quindi compresa Tel Aviv. In molte città - soprattutto quelle più vicine alla Striscia - per tema dei possibili razzi sono stati aperti i rifugi pubblici, i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto Ben Gurion deviati lungo una rotta più a nord. Ma soprattutto è stato avviato il richiamo di circa 25 mila riservisti.