Cercava di dar fuoco ad un ragno, distrutti 60 acri di boscaglia

Ma uno degli ultimi interventi dei vigili del fuoco nello Utah ha poco a che vedere con i fulmini, come racconta la Nbc. Un 26enne, probabilmente annoiato, lunedì ha tentato di dare alle fiamme un ragno con un accendino in una zona montuosa a Springville. Ma le sterpaglie intorno hanno preso fuoco, diffondendo il fuoco velocemente. O almeno è questa la versione che il ragazzo ha fornito alle autorità quando sono intervenute sul luogo dell'incendio. Ora il rogo risulta quasi totalmente contenuto grazie all'intervento di varie unità di vigili del fuoco, velivoli compresi. In totale sono andati in fumo più di 60 acri.