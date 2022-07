Beirut: tornano in fiamme i silos di grano

Il 4 agosto prossimo sarà l'anniversario di quella che scienziati hanno definito una delle dieci più potenti esplosioni non nucleari della storia. Nella deflagrazione di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio, custodite per anni in un hangar del porto, sono rimaste ferite più di 6 mila persone, molte delle quali sfigurate e menomate a vita.