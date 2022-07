Il ritorno delle gaffe di Biden: «Ho il cancro», causato dal petrolio

Ma, come precisato in un secondo momento dalla Casa Bianca, Joe Biden non ha il cancro, o, perlomeno, non lo ha più. È stato colpito da un tumore alla pelle, ma si è sottoposto a tutte le cure del caso un anno prima di diventare presidente degli Stati Uniti. Un debunker del Washington Post ha ulteriormente fatto luce sulla questione, pubblicando un referto medico del 2021. Nella scheda viene assodato che «il presidente ha trascorso molto tempo al sole nella sua giovinezza».