Covid e lockdown fanno strage di matrimoni

«Le persone sono state costrette insieme quando normalmente potevano essere distratte da una vita indaffarata e concentrata verso l'esterno» osserva Elizabeth Shaw, Ceo del servizio di consulenza di coppia Relationship Australia, citata dal Sydney Morning Herald. «Molte coppie e famiglie invece ne hanno beneficiato, hanno sorpreso se stesse con momenti affettuosi, in cui hanno ravvivato e rivalutato gli aspetti positivi che hanno in comune. Altri invece hanno compreso che era davvero tempo di tirare le somme, che non potevano più contare sul partner e che non c'era più ragione di restare insieme».