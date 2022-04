Sono nati tre piccoli falchi sul Pirellone

MILANO - Ci sono tre pulli in cima al Grattacielo Pirelli. I primi due sono nati tre giorni fa. Il terzo lunedì. Nel mese di marzo i falchi Giò e Giulia avevano deposto quattro uova, una cifra record per il nido milanese. L'ultimo piccolo rapace dovrebbe nascere a breve.

In cima agli uffici del Consiglio regionale Lombardia, è stata data la vita a tre falchi pellegrini. Attesi dall'inizio di marzo, sono la sesta covata tenuta sotto osservazione dal 2017 della coppia. In tutto, Giò e Giulia hanno avuto 17 piccoli. Ma potrebbero diventare presto 18.

Le prime due uova si sono schiuse domenica dieci aprile, lunedì la terza. La quarta potrebbe schiudersi mentre questo articolo viene pubblicato. Nei prossimi quaranta giorni i milanesi potrebbero assistere ai primi voli dei pulli. Poi, verso la fine di maggio abbandoneranno il nido.

Per chi poi volesse seguire le loro peripezie, la pagina dedicata ai falchi della Regione Lombardia fornisce alcune informazioni sugli spostamenti delle altre covate, ma non risulta sempre facile tracciare i loro percorsi. «Sono stati tutti inanellati, hanno un identificativo, ma non abbiamo notizie complete. È probabile che tra i nati al Pirelli qualche esemplare graviti in città».

Mediaportal Regione Lombardia