Papa Ratzinger cambia versione: «Partecipai a quella riunione»

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

CITTÀ DEL VATICANO - Il Papa emerito Benedetto XVI ha corretto una dichiarazione essenziale sul rapporto sugli abusi di Monaco. Contrariamente al suo precedente resoconto ha preso parte alla riunione dell'Ordinariato il 15 gennaio 1980, come dichiara oggi all'agenzia cattolica Kna.

Durante quella riunione si parlò di un prete della diocesi di Essen che aveva abusato alcuni ragazzi ed era venuto a Monaco per una terapia. Ratzinger spiega che l'errore «non è stato commesso in malafede» ma «il risultato di un errore nell'elaborazione editoriale della sua affermazione». È «molto dispiaciuto» per questo e si scusa.

Tuttavia, nell'incontro in questione «non è stata presa alcuna decisione circa un incarico pastorale del sacerdote interessato». Piuttosto, la richiesta è stata avanzata solo per «consentire una sistemazione per l'uomo durante il trattamento terapeutico a Monaco di Baviera».

La dichiarazione integrale inviata dal segretario personale di Joseph Ratzinger, mons. Georg Gaenswein, dice che «giovedì pomeriggio, il papa emerito Benedetto XVI si è fatto inviare il rapporto dallo studio legale di Monaco Westpfahl Spilker Wastl. Attualmente sta leggendo con attenzione le dichiarazioni ivi contenute, che lo riempiono di vergogna e dolore per le sofferenze inflitte alle vittime».

«Anche se cerca di leggerlo velocemente», prosegue Gaenswein, «chiede la vostra comprensione che a causa della sua età e salute, ma anche per le grandi dimensioni, ci vorrà del tempo per leggerlo per intero. Ci sarà un commento sulla relazione».