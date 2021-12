Tutto quello che sappiamo di Omicron grazie all'esperienza del Sudafrica

PRETORIA - Estremamente preoccupante e dalla diffusione rapidissima, Omicron è stata definita dagli esperti «la più grande minaccia di questa pandemia».

In un momento in cui i casi della nuova mutazione del Covid gonfiano i totali giornalieri dei contagi di tutto il mondo, già alle prese con la Delta, la grande verità è che di questa ennesima forma del virus sappiamo ancora molto poco.

Per tentare di capirci qualcosa di più una buona idea è quella di guardare là dove è stata scoperta, ovvero il Sudafrica, dove sono disponibili diversi dati che possono aiutare a fare un po' di chiarezza. Punto per punto, proviamo a sollevare un po' di perplessità.

Ma allora è davvero più lieve della Delta?

Questa è una cosa che è stata detta sin dalla scoperta della variante. È poi stata più volte ribadita, ma anche parzialmente smentita. Generalmente pare che sì, lo sia, ma non tanto per sua natura - perché Omicron resta comunque altrettanto virulenta - ma perché arriva dopo che la popolazione è stata già esposta a diverse forme del virus e/o è stata vaccinata e/o è guarita.

In generale però è vero che, sebbene il numero di ospedalizzazioni si effettivamente aumentato in maniera generalizzata anche in Sudafrica, chi veniva ricoverato era spesso in condizioni meno gravi di chi lo era a causa di Delta, e veniva dimesso prima. Più basso anche il tasso di chi ha dovuto essere collegato a un respiratore.

Stando all'osservatorio internazionale Discovery Health, chi contrae Omicron è - in media - del 30% meno propenso a finire in ospedale. Un dato che l'Oms sostiene vada preso con le pinze anche perché molti dei contagiati sono giovani (under 40) e generalmente in buona salute.

È vero che Omicron è più pericolosa per i bambini?

Se inizialmente questo pareva essere il caso, visto l'aumento delle ospedalizzazioni infantili in alcune delle province più colpite, l'analisi dei dati sembrerebbe smentire questa ipotesi.

Come riportato dalla Bbc, infatti, molti dei piccoli malati di Covid erano in realtà stati ricoverati per altre patologie e solo dopo si è scoperto che avevano anche contratto il virus. Inoltre, molti di loro, vivevano in estreme condizioni di povertà ed erano in uno stato di salute non ottimale. Questa tesi è stata poi confermata da un crollo delle ospedalizzazioni causate dal Covid nelle settimane seguenti.

Ma i vaccini che abbiamo fatto proteggono, oppure no?

L'iniziale grande allerta della comunità internazionale deriva dalla particolare struttura delle proteine spike di Omicron (ovvero quelle che si “attaccano” alla cellula) che è molto diversa da quella vista fino a ora e su cui è stato costruito il vaccino.

Detto questo, i dati del Sudafrica sono in parte indicativi e in parte no. Questo perché da un lato il tasso di vaccinazione del Paese è molto basso (26%) ma c'è una più elevata immunità diffusa.

Detto questo pare che sì, i vaccini siano un po' meno efficaci del solito e questa cosa potrebbe essere alla base della rapidissima diffusione in tutto il mondo.

Al momento gli unici dati, ancora preliminari e non completi, sono quelli di Pfizer che parla di un efficacia del 70% (due dosi) per la protezione dall'ospedalizzazione (non dal contagio, sia chiaro) che si alza al 90% in caso si sia ricevuta anche il richiamo.