Torna la tradizionale sfilata di Macy's

NEW YORK - Come vuole la tradizione, nel giorno del Ringraziamento si è svolta la 95esima parata di Macy's. L'anno scorso, a causa della pandemia, l'evento aveva dovuto rinunciare al pubblico.

La preparazione degli enormi gonfiabili è cominciata questa mattina presto. Per l'occasione sono stati aggiunti quattro nuovi carri allegorici e sei nuovi palloncini giganti (alcuni sono alti come un edificio di quattro piani e larghi quanto una strada a quattro corsie). Tra le novità possiamo citare "Baby Yoda" e il personaggio di Netflix "Ada la scienziata", mentre non sono mancati i classici "Snoopy", "Ronald McDonald" (con un nuovo design), e ancora "Sonic", "Pillsbury Doughboy", "Grande Puffo" e "Pikachu", che torna in occasione del 25esimo anniversario con un nuovo gonfiabile.

In totale sul percorso di circa quattro chilometri per le vie newyorchesi, hanno sfilato 15 palloncini giganti, 36 gonfiabili, 28 carri, 8'000 persone e nove gruppi di spettacoli, ricorda la Cbs.

Getty