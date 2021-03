Canale di Suez: la Ever Given torna a galleggiare

IL CAIRO - Sospiro di sollievo per le oltre 300 navi in attesa di passare (e per il commercio internazionale): la Ever Given è infine stata parzialmente liberata dalle sponde del canale di Suez e potrebbe presto essere liberata.

Lo ha riferito il fornitore di servizi marittimi Inchcape, che ha indicato che la poppa della nave è stata staccata dalla riva con successo: l'enorme vascello lungo 400 metri è così tornato a galleggiare. La prua, invece, resta ancora incagliata.

Per capire se la nave potrà essere spostata già oggi, saranno fondamentali le prossime ore, con il continuo lavoro di diverse navi rimorchiatrici (10) già attive dall'alba, che si impegneranno per girarla nella giusta direzione.

Dopo di che, se le ispezioni del vascello daranno esito positivo, le stesse la trasporteranno fino al vicino Lago Amaro, quello più grande dei due, per liberare il passaggio.

La nave, svuotata di parte del carburante per renderla più leggera e facilitare il lavoro degli operai, potrebbe essere instabile e non in grado di navigare, anche considerando i 20'000 container trasportati. Per questo, prima di spostarla, saranno necessarie tutte le precauzioni del caso.

La grande portacontainer, lo ricordiamo, si era incagliata di traverso la settimana scorsa, alzando il livello di preoccupazione generale sulle possibili ripercussioni sul traffico mercantile globale.

Dopo giorni di sforzi invani, l'idea di dover scaricare i container dalla nave stava prendendo sempre più piede, ciò che avrebbe portato a un prolungamento importante dei tempi d'attesa. Tuttavia, l'alta marea di questa notte ha aiutato le squadre di recupero, che sono riuscite infine a liberare parzialmente la nave.