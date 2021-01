«Evitiamo un mondo diviso tra USA e Cina»

NEW YORK - «Se c'è una parola che caratterizza il mondo di oggi è fragilità. Lo vediamo nell'impatto del coronavirus, nelle crisi climatiche, nelle divisioni geopolitiche globali, nel cyberspazio, nel regime del disarmo». Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, alla Davos Agenda 2021, organizzata dal Forum economico mondiale (WEF).

«Continuiamo a temere la possibilità di una grande frattura e di un mondo diviso in due, con le due maggiori economie della terra che guidano due aree con valute dominanti, regole commerciali e finanziarie diverse, ciascuna con il proprio internet, la propria geopolitica e strategie militari a somma zero. Dobbiamo fare di tutto per evitare tale divisione», ha proseguito facendo riferimento senza nominarle a Usa e Cina.

Guterres ha poi ribadito che «nel 2021 dobbiamo affrontare queste fragilità e rimettere il mondo in carreggiata, è tempo di cambiare rotta e quest'anno abbiamo un'opportunità unica per farlo».

«Possiamo usare il recupero dalla pandemia per passare dalle fragilità alla solidità, ma tutte queste minacce, questi ostacoli al progresso, richiedono dialogo e collaborazione - ha continuato - Questo è il motivo per cui ho ripetutamente chiesto un multilateralismo rafforzato e inclusivo. Un New Global Deal, un nuovo modello di governance globale, dovrebbe garantire che il potere, la ricchezza e le opportunità siano condivise in modo più ampio ed equo a livello internazionale».