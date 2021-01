L'Austria si mette la FFP2

VIENNA - In Austria la pandemia non rallenta in modo significativo, nonostante il paese sia in stato di confinamento da Natale. Per questo motivo oggi scatta l'obbligo d'indossare mascherine FFP2 nei negozi e sui mezzi pubblici. Il distanziamento minimo sale da un metro a 2 metri.

L'obbligo di FFP2 vale anche per chi va in macchina con persone con le quali non convive, per le visite negli ospedali e nelle case anziani e per i passeggeri delle Austrian Airlines. A Vienna le FFP2 vanno indossate anche negli uffici pubblici. La multa per i trasgressori è di 25 euro, sui treni Öbb di 40 e sui mezzi pubblici a Vienna di 50 euro.

Alcuni supermercati, in una prima fase, distribuiscono le mascherine FFP2 gratis, altri le vendono a 59 centesimi.

Le mascherine FFP2 sono dispositivi filtranti che proteggono dall'infezione anche la persona che le indossa, al contrario delle mascherine chirurgiche. In Svizzera ne è raccomandato l'uso solo ai professionisti della sanità.