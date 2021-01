Ecco il treno che fluttua nell'aria

CHENGDU - Un prototipo di locomotiva basata su tecnologia di superconduttività ad alta temperatura (High-Temperature Superconductors, HTS) a levitazione magnetica è stato presentato oggi a Chengdu, nella Cina sudoccidentale.

Secondo l'Università Jiaotong del Sud-Ovest, che ha partecipato alla progettazione del treno, il maglev sviluppato in Cina vanta una velocità progettata di 620 chilometri orari. È stata anche realizzata una linea di 165 metri per sperimentare il nuovo treno.

Alla cerimonia di presentazione, la locomotiva lunga 21 metri è stata vista fluttuare lentamente lungo il binario. Gli esperti hanno celebrato l'importante sviluppo per la tecnologia HTS emerso dai test di laboratorio in Cina.

«Anche se la teoria affascina, tutti vedevano (la tecnologia maglev HTS) come un giocattolo da laboratorio, senza prove in una situazione reale», ha detto Deng Zigang, vice direttore del centro di ricerca dell'università per il trasporto maglev ad altissima velocità in tubi a bassa pressione.

Rispetto ad altre tecnologie a levitazione magnetica, la tecnologia HTS è più adatta al concetto futuristico di trasporto superveloce in tubi sottovuoto, dove secondo gli esperti i treni potrebbero raggiungere velocità superiori a 1'000 chilometri orari.

Con un investimento di 60 milioni di yuan (9,3 milioni di dollari), il progetto maglev è stato sviluppato congiuntamente dall'Università Jiaotong del Sud-Ovest, China Railway Group e CRRC.

AFP