Obbligo di tampone per chi va in Inghilterra e Scozia

LONDRA - Tutti i passeggeri internazionali in arrivo in Inghilterra e Scozia, inclusi i cittadini del Regno Unito, dovranno presto sottoporsi a un test anti-Covid prima della partenza ed esibire un risultato negativo per entrare nelle due regioni del Paese.

Il test dovrà risalire a meno di 72 ore prima dell'imbarco, in caso di viaggio in aereo, o comunque della partenza dal Paese in cui ci si trova. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, secondo quanto riporta la Bbc.

La nuova misura dovrebbe entrare in vigore all'inizio della settimana prossima in Inghilterra e «al più presto» in Scozia. Simili misure sono allo studio anche per il Galles l'Irlanda del Nord.