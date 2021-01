Oms approva l'uso d'emergenza del vaccino Pfizer-BioNTech

GINEVRA - L'Oms ha concesso la convalida di emergenza al vaccino Pfizer-BioNTech, aprendo così la strada ai paesi di tutto il mondo per approvarne rapidamente l'importazione e la distribuzione. Lo rende noto un comunicato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La decisione, spiega la nota, «rende il vaccino Pfizer/BioNTech il primo a ricevere la convalida di emergenza dall'Oms dall'inizio dell'epidemia un anno fa».

«È un passo molto importante per garantire l'accesso universale ai vaccini anti Covid», ha detto Mariangela Simao, direttore responsabile dell'accesso ai farmaci presso l'Oms.

La convalida di emergenza attiva una procedura che permette ai paesi che non hanno i mezzi per valutare autonomamente e con rapidità l'efficacia e la sicurezza di un farmaco di avere un accesso più rapido alla terapia. Ed è molto importante anche per la diffusione del vaccino nei paesi poveri.

La procedura attivata dall'Oms consente infatti all'Unicef, agenzia delle Nazioni Unite responsabile di una parte importante della logistica della distribuzione dei vaccini anti-Covid in tutto il mondo, e all'Organizzazione panamericana della sanità di acquistare il vaccino per la distribuzione nei paesi svantaggiati. Il vaccino Pfizer-BioNTech viene inoculato da diverse settimane in svariati Paesi europei e negli Stati Uniti.