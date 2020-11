Fox "taglia" la portavoce della Casa Bianca che parlava di «voto illegale»

WASHINGTON - Fox News interviene sulle dichiarazioni di un presunto voto illegale nelle presidenziali americane e, durante la conferenza stampa della portavoce della Casa Bianca, decide di 'tagliare' il collegamento perché «non possiamo trasmettere disinformazione».

«Queste elezioni sono ben lontane dall'essere finite, e al contrario dei nostri avversari, noi non abbiamo niente da nascondere», ha iniziato la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany in conferenza stampa. «Vogliamo che ogni voto legale sia conteggiato e vogliamo che ogni voto illegale...», stava proseguendo, suggerendo dunque che ci fosse stata una frode elettorale significativa nelle elezioni. A quel punto l'anchorman della Fox News, Neil Cavuto, decide d'intervenire e interrompe il collegamento con la conferenza stampa.

«Penso che dobbiamo essere molto chiari», la Casa Bianca «sta accusando la controparte di frode e di voto illegale», ha detto Cavuto. «A meno che non abbia le prove per sostenere una tesi del genere, non posso continuare a mostrarvi in tutta onestà questo servizio. È un'accusa esplosiva sul fatto che la controparte abbia truffato», ha aggiunto.

Dal giorno della vittoria del candidato democratico Joe Biden, il presidente Usa Donald Trump si rifiuta di ammettere la sconfitta e continua a sostenere che si è trattato di un «voto illegale».