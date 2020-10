Fontana: «Assolutamente contrari a un nuovo lockdown»

ROMA - «Noi contrasteremo, ogni ipotesi di un altro lockdown, perché ho detto e ripetuto che il nostro Paese in questo momento non può permettersene un altro», lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine dell'assemblea generale di Assolombarda a Linate.

Un concetto che il presidente della Regione Lombardia ha ripetuto con forza anche durante il suo intervento: «Il virus in questo momento si sta ripresentando, oggi avremo un incontro con il governo italiano e quello che è certo è che io chiederò che non si parli neppure di un altro lockdown perché il nostro Paese, la nostra economia non potrebbe sopportarlo. Dovremo cercare di convivere con questo virus di chiedere ai cittadini di attenersi a quei comportamenti che sono stati prescritti, che sono sufficienti per contenere la diffusione».

Non serve la mascherina per attività sportiva, come correre o andare in bicicletta, mentre è necessario utilizzarla per attività motorie, come la camminata all'aperto.

A chiarire e confermare la misura è l'ufficio stampa del Ministero italiano della salute, a margine della presentazione dei dati Estate tranquilla 2020.

Salvini: «Il Governo ci coinvolga» - «Noi ci siamo, aspettiamo solo di essere coinvolti, e non solo tramite televisione. Che il Governo italiano non pensi di fare come ha fatto nei mesi di chiusura, facendo tutto da solo, non ascoltando nessuno, perché se non ascolti nessuno non vai lontano».

Sono queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini, a margine dell'assemblea generale di Assolombarda, riguardanti l'emergenza Covid.

Il senatore non ha apprezzato il modo di agire delle autorità italiane durante la prima ondata: «Che il governo italiani non si limiti alle chiusure, alle mascherine, alle distanze. Ma si occupi anche del benessere dei lavoratori, degli imprenditori e delle famiglie, cosa che nei mesi scorsi non ha fatto», ha esclamato Salvini.

Più potere alle regioni - Un italiano su due pensa che gli enti locali e regionali dovrebbero avere più potere nella gestione della salute pubblica. È quanto emerge dall'indagine barometro del Comitato Ue delle Regioni presentato in occasione della Settimana europea delle Regioni e delle Città.

Secondo l'indagine, il 69% degli italiani ritiene che gli enti locali non abbiano un'influenza sufficiente nelle decisioni prese a Bruxelles e il 66% vorrebbe delegare più poteri al territorio soprattutto su sanità (50%), economia (47%) e lavoro (43%).

Nel complesso, il 49% degli italiani ripone una "fiducia totale" negli enti locali e regionali. Un dato che scende al 43% nei confronti di Bruxelles e al 41% per il governo nazionale. Lo scarto tra territorio e governo si rileva anche guardando alle misure prese per fronteggiare l'impatto sociale ed economico della crisi del Covid. Con una differenza: su questo fronte gli italiani si fidano più del proprio governo che di Bruxelles.

Un decesso in Alto Adige - In Alto Adige ieri si è verificato un decesso per Covid, il primo dal 15 giugno, come precisa l'Azienda sanitaria locale. I pazienti in terapia intensiva sono due, mentre quelli nei normali reparti ospedalieri sono saliti da 38 a 42 nelle ultime 24 ore.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1'047 tamponi. Sono stati registrati 45 nuovi casi positivi. Continua a crescere il numero di persone in isolamento domiciliare, che adesso sono 2'869, delle quali 19 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.