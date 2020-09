Coronavirus, gli esperti si attendono un picco dopo le elezioni

NEW YORK - Un balzo dei contagi in autunno, con un picco nelle settimane successive al voto per le presidenziali del 3 novembre. Gli esperti lanciano l'allarme su una seconda ondata di coronavirus negli Stati Uniti.

L'avvertimento arriva mentre nuovi modelli statistici indicano che entro il primo gennaio il numero dei decessi negli Usa potrebbe raggiungere quota 410'000.

«La mia impressione è che c'è un'ondata in arrivo. Il nodo non è se arriverà o meno, ma quanto sarà grande», afferma Eili Klein, epidemiologo della Johns Hopkins University School of Medicine. I timori sono ora legati al ponte e alle celebrazioni del Labor Day (che cade domani, lunedì 7 settembre), oltre che all'avvio delle scuole.