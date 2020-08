Iscrive la compagna del suocero a un sito di escort: denunciata

REGGIO EMILIA - Voleva far finire la relazione fra il suocero e la sua nuova compagna, molto più giovane di lui. Per farlo, ha preso le foto della donna da Instagram e l'ha iscritta a un sito di escort. La vittima, però, ha denunciato tutto ai carabinieri di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, che hanno querelato l'autrice della macchinazione, una donna di 40 anni.

Dopo l'iscrizione, la donna aveva fatto vedere al proprio marito che la sua nuova "matrigna" era iscritta a un sito di escort. L'uomo l'aveva prontamente riferito al padre, che aveva chiesto spiegazioni alla compagna. La donna, una casalinga di 37 anni, si è immediatamente rivolta ai carabinieri, che hanno scoperto quello che era successo e denunciato per diffamazione l'autrice del furto d'identità. È fallito così miseramente il piano per far lasciare i due.