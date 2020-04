Un lockdown efficace? «Deve durare almeno sei settimane»

NEW YORK - La Cina ha iniziato timidamente a riaccendere i motori. L’Italia inizia a intravedere più di un bagliore dal fondo del tunnel, mentre Spagna e Stati Uniti sono nel pieno della ripida, e drammatica, scalata. Ogni paese sta vivendo una fase diversa della pandemia innescata dal nuovo coronavirus. C’è però una domanda che ha fatto (e continua a fare) da comune denominatore in questa lunga maratona globale: quando torneremo ad assaporare una parvenza di normalità?

Le misure restrittive imposte dai vari governi hanno e stanno avendo un impatto fondamentale nel rallentare la diffusione del Covid-19, ma è inevitabile iniziare a chiedersi per quanto tempo sarà necessario vivere “in quarantena” per non vanificare gli sforzi fatti fino a oggi. Secondo uno studio - "How Long Should Social Distancing Last?", pubblicato questa settimana da SSRN - effettuato su 36 paesi in tutti e 50 gli Stati federati degli USA, il concetto “state a casa” deve essere mantenuto per un periodo di almeno 44 giorni per dare i suoi frutti.

Tre fasi di contenimento - I risultati ottenuti dai ricercatori si basano su due indicatori, ossia il tasso di crescita quotidiano dei casi e il tempo impiegato dal totale dei contagi per raddoppiare. Attraverso questi parametri è possibile identificare tre fasi di riferimento: moderazione, controllo e contenimento. La prima corrisponde ad un tasso di crescita fino al 10% e un tempo di raddoppio di 7 giorni, l'ultima ad un tasso inferiore allo 0,1% e un tempo di oltre 700 giorni.

Le singole situazioni possono variare in modo significativo da uno stato all'altro, ma i primi risultati ottenuti dai ricercatori generalizzano un tempo medio di 3 settimane per completare la prima fase, di circa 4 settimane per la seconda e di oltre 6 settimane per quanto concerne il contenimento dell'epidemia. Rimuovere in anticipo le restrizioni, come si evince dall'esperienza di alcuni stati dell'est asiatico, può rivelarsi controproducente. È il caso di Singapore, che in seguito ad un allentamento ha visto il numero di casi tornare a crescere alla fine dello scorso mese.