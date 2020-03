Urban Dictionary ha coniato un nuovo termine legato al virus: "Covidiot"

SAN FRANCISCO - Urban Dictionary ha coniato un termine perfetto per coloro che si comportano, durante la crisi legata al coronavirus, in modo completamente irresponsabile e pericoloso per la salute propria e quella altrui.

Si tratta del termine Covidiot (In italiano, Covidiota): lo sono ad esempio coloro che assalgono i centri commerciali, che fanno scorte di carta igienica, che vanno comunque in vacanza, che escono ancora in gruppo, insomma è dedicato a tutti coloro che non riescono a mettere in pratica le misure richieste dai Governi.

L'espressione sarcastica nasce da un gioco di parole tra il nome ufficiale della malattia, COVID-19, e, chiaramente, la parola "idiota". Il termine è da allora diventato virale sui social media, e non solo.



Keystone

Un cestino con la scritta «se stai leggendo questo messaggio sei un Covidiota, vai a casa», a Barry Island, Galles del Sud, mercoledì 25 marzo 2020.

Nella definizione ufficiale, presente sul sito, si definisce "Covidiot" qualcuno che ignora gli avvertimenti riguardanti la salute o la sicurezza pubblica. Viene anche mostrato l'utilizzo corretto in una frase: «La settimana scorsa, un gruppo di universitari Covidioti si è accalcato sulle spiagge della Florida per le vacanze di primavera, nonostante i funzionari della sanità pubblica implorassero la gente di attuare il social distancing».

Urban Dictionary, lo ricordiamo, è un noto dizionario online dedicato ai neologismi, ovvero la creazione di nuove parole, in lingua inglese.