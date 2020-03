VARSAVIA - La Polonia dalla mezzanotte fra sabato e domenica sarà chiusa per tutti gli stranieri che non saranno in grado d'indicare il motivo per il quale vogliono entrare nel paese.

Il ministro degli interni Mariusz Kaminski ha spiegato che ogni persona in arrivo dall'estero sarà controllata e costretta a sottoporsi alla quarantena. I cittadini stranieri che non potranno indicare il luogo dove passarla saranno respinti dalle frontiere. Il provvedimento è valido per almeno due settimane.