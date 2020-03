La polizia avvisa: girano delle truffe via e-mail che sfruttano l'epidemia

LONDRA - La polizia britannica ha emesso un avviso: attenzione alle truffe via e-mail legate al coronavirus. I truffatori sono già riusciti ad estorcere 800'000 sterline ai cittadini.

I truffatori online sono stati agili ad abusare della situazione di emergenza dovuta all'epidemia di coronavirus. Ci sono infatti state diverse segnalazioni, nel Regno Unito, di e-mail false e truffe realizzate in modi diversi. In alcuni casi i truffatori si sono finti operatori dei "Centers for Disease Control", le autorità sanitarie ufficiali, per far abboccare le persone.

Per questo motivo, il National Fraud Intelligence Bureau (NFIB) ha emesso venerdì un avviso urgente per contrastare le truffe online, dopo aver identificato 21 casi diversi di frode legati al coronavirus nel mese di febbraio. Dieci di queste hanno coinvolto vendite false di mascherine, che in realtà non vengono mai consegnate.

Altre frodi riguardano delle e-mail che sembrano provenire da organizzazioni affiliate all'Organizzazione Mondiale della Sanità. In queste e-mail, i truffatori affermano di essere in grado di fornire una lista di persone infette vicino alla zona dell'utente, che per accedervi, deve cliccare un link che porta ad un sito web pericoloso.

Il consiglio delle autorità è di non cliccare su link o allegati sospetti e di non rispondere mai a messaggi e chiamate non richieste che richiedono dati personali.