Carovana dei migranti: in più di mille entrano in Messico

CITTÀ DEL MESSICO - Avanza la carovana di migranti partita alcuni giorni fa dall'Honduras e diretta verso gli Stati Uniti. Oltre mille persone hanno guadato il Rio Suchiate, che segna il confine fra il Guatemala e il Messico. Lo riferisce la tv messicana Milenio.

L'attraversamento, reso possibile dal livello basso delle acque - che restano comunque impetuose - è avvenuto all'altezza del punto di frontiera denominato 'Ponte internazionale Suchiate 2'.

In precedenza un gruppo stimato fra 1.000 e 1.500 migranti aveva marciato per 40 minuti in corteo in territorio guatemalteco dirigendosi verso il posto di frontiera.

I partecipanti portavano cartelli e striscioni che mostravano determinazione nel voler raggiungere gli Stati Uniti e critiche per la politica, che ora anche il Messico incoraggerebbe di riportare i membri delle carovane nel loro Paese d'origine.

keystone-sda.ch / STF (Marco Ugarte)