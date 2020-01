Un'altra carovana di migranti è pronta a partire verso gli Stati Uniti

Si stanno assembrando in Honduras. Molti di coloro che si misero in marcia a fine 2018 sono ancora in attesa

TEGUCIGALPA - Oltre un migliaio di persone si sono concentrate a San Padro Sula, in Honduras, con il proposito di mettersi in cammino in una carovana di migranti diretta verso gli Stati Uniti, attraverso Guatemala e Messico. Lo riferisce il quotidiano El Heraldo di Tegucigalpa.