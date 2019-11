«Elisa mi vuoi sposare?»: proposta di nozze alla Camera

ROMA - «Elisa mi vuoi sposare?». Proposta di matrimonio questa mattina in aula, alla Camera italiana dei deputati. Mentre era in corso la votazione sul decreto legge concernente i terremoti, il deputato leghista Flavio Di Muro ha chiesto la parola per chiedere la mano della sua compagna Elisa presente in quel momento in tribuna.

Il deputato ha anche mostrato l'anello di fidanzamento tra gli applausi di molti parlamentati. Immediata la reazione del presidente della Camera Roberto Fico che ha bonariamente stigmatizzato il gesto del deputato leghista.

«Troppo spesso - ha premesso Di Muro - tralasciamo i veri valori, le persone che ci vogliono bene, che amiamo. Mi dispiace interrompere i lavori dell'Aula ma abbiate rispetto perchè per me è un giorno diverso, un giorno speciale. Mi rivolgo in tribuna per dire: Elisa mi vuoi sposare?».

Una richiesta che il deputato leghista ha accompagnato mostrando alla compagna Elisa - presente nella tribuna dell'Aula - un anello di fidanzamento. Immediata la reazione del presidente Roberto Fico che ha richiamato il parlamentare: «Deputato Di Muro, capisco tutto, però... usare un intervento per questo non mi sembra assolutamente il caso».

La proposta di matrimonio è stata subito postata su Youtube.