Proteste: cancellati tutti i voli da e per l'aeroporto di Hong Kong

HONG KONG - Tutti i voli da e per l'aeroporto di Hong Kong sono stati cancellati mentre lo scalo dell'ex colonia britannica è teatro di una quarta giornata di proteste anti-governative.

Come comunicato dalle autorità aeroportuali, sono stati annullati tutti i voli in partenza per i quali non sia già stato completato il check-in e potranno atterrare solo i voli in arrivo che siano già partiti alla volta della città cinese.

Come riporta Reuters, lo scalo invita inoltre tutti i passeggeri a lasciare l'edificio «il prima possibile». Secondo la compagnia locale Cathay Pacific le cancellazioni continueranno fino a martedì mattina.

Migliaia di manifestanti si sono radunati nell'aeroporto, che è uno dei più trafficati del mondo. Secondo la Cnn sarebbero in 5'000. Molti di loro portano delle bende sugli occhi, in segno di protesta per il ferimento a un occhio, domenica, di una dimostrante raggiunta da un proiettile di gomma.

Pechino: «Manifestazioni atto di terrorismo» - La Cina risponde duramente alle proteste di Hong Kong definendoli atti di «terrorismo». Parlando ad una conferenza stampa a Pechino il portavoce dell'ufficio cinese per Hong Kong e Macau ha detto che «manifestanti senza cuore hanno lanciato bombe carta contro la polizia».

«Li hanno attaccati più volte con strumenti estremamente pericolosi», ha aggiunto. «Hanno già commesso crimini molto violenti e adesso stanno mostrando atteggiamenti terroristici».

keystone-sda.ch/STF (Vincent Thian)