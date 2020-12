“Sciù Sciù - Broken Becomes Beautiful” si fa in tre

LUGANO - Dall'11 al 13 dicembre il Teatro Foce di Lugano ospiterà, nell'ambito della Rassegna Home, il Collettivo Treppenwitz con “Sciù Sciù - Broken Becomes Beautiful”. Questo elogio della vulnerabilità, di e con Carla Valente e diretto dalla stessa Valente con Simon Waldvogel, andrà in scena venerdì e sabato alle 20.30 e domenica alle 17.

Come ci si sente nel proprio corpo? Una videocamera in scena e immagini proiettate in tempo reale permettono di analizzare i dettagli del corpo e degli oggetti, come uno scienziato che passa al microscopio la struttura molecolare della propria esistenza. Storia di scorie: per gettare luce sulla situazione oscura della Centrale Nucleare del Garigliano, tra la Campania e il Sud pontino. Carla, protagonista di questo viaggio, fa divenire la sua mano sinistra con tre dita lo specchio e il veicolo delle mancanze che percepiamo in noi stessi, divenendo così esperienza di valore universale.Una presa di coscienza della propria finitezza, che in ognuno assume una forma diversa e particolare.

Lo spettacolo dura 60 minuti ed è consigliato dai 12 anni. L'evento è sostenuto da Percento Culturale Migros Ticino.

Biglietti acquistabili unicamente attraverso Biglietteria.ch. Non ci sarà la cassa serale. Per assistere agli spettacoli è richiesto l'uso della mascherina. Le tessere che danno diritto alle scontistiche, verranno controllate all’ingresso. Causa lavori in corso, una volta acquistato il biglietto, alle persone con disabilità motorie che non permettono loro di salire e scendere le scale viene gentilmente chiesto di mandare un'email a cassastudiofoce@gmail.com indicando il nome dello spettacolo, il giorno e l'orario d'arrivo previsto in modo da essere accompagnate in sala.