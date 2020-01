Il Carnevale Scturligant è pronto a partire

MESOCCO - Ultimi preparativi prima del via dell'edizione 2020 del Carnevale Scturligant di Mesocco.

Si parte mercoledì 22 gennaio alle 12 con il pranzo per i bambini nella sala spettacoli. Alle 20 si terrà la tombola nella stessa location, mentre le tendine si apriranno alle 22.30. Si replica giovedì con il pranzo per gli anziani alle 12, poi cena e musica nei vari ristoranti (dalle 19) e alle 23 si apre la tendina Over.

Venerdì 24 gennaio alle 19 maccheronata e musica con i Sanook Dance Band e alle 22 apertura delle tendine no stop. Sabato 25 gennaio raccolta del riso alle 13, dalle 15 pomeriggio per i bambini con musica e giochi e serata danzante alle 22 con i Groove Jet Dance Band. A seguire Dj e tendine no stop.

Domenica 26 gennaio risotto e luganighe d'asporto alle 11.45, un quarto d'ora dopo risotto e luganighe serviti in sala spettacoli. Alle 14 andrà in scena il corteo mascherato e la sfilata delle Guggen con Stortason de Rorè - Carnasc Band - Sonada Balosa - Fracasoi Cerott Band - Amici della Fenice - Ganasa Guggen Band - Stracaganass - Fracass Band (al costo di 5 franchi senza braccialetto), poi la premiazione alle 16. Alle 18 after e cerimonia di chiusura.