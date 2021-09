Dopo il successo nel 2020, torna l'appuntamento con Piemontesi & Friends

ASCONA - Accanto ai concerti sinfonici, le 76esime Settimane Musicali di Ascona ripropongono un evento speciale messo in piedi nel 2020: Piemontesi & Friends

Il week-end di musica da camera - che l’anno scorso raccolse molti consensi - torna dunque dal 24 al 26 settembre nella chiesa del Collegio Papio di Ascona con sei concerti - due al giorno, alle 18.30 e alle 21 - e la partecipazione di grandi solisti che di volta in volta si alterneranno sul palco per dare vita a una serie di appuntamenti sempre diversi e unici.

Il menu musicale propone al pubblico autentiche perle del repertorio cameristico, spaziando da Schubert a Chopin, dal contemporaneo Weinberg a César Franck, dalla musica medievale al tango dell’argentino Golijov, al grande Messiaen.

Al fianco di Francesco Piemontesi potremo ammirare il violinista due volte vincitore di un Grammy Award James Ehnes, l’acclamata violoncellista americana Alisa Weilerstein, i pianisti Markus Hinterhäuser (molto noto anche come direttore artistico del Festival di Salisburgo) e Yulianna Avdeeva, artista russa contesa da tutti i grandi festival e una delle più grandi interpreti di Chopin.

La rassegna include anche due star come Jordi Savall, da 50 anni punti di riferimento assoluto per la musica dal Medio Evo al Barocco (venerdì 24 settembre alle 21, sarà accompagnato dal celebre ensemble Hesperion XXI in un concerto dedicato a “Folias & Romanescas) e Matthias Goerne, baritono tedesco che ha oggi quasi raggiunto lo status di leggenda, che domenica 26 settembre alle 21 interpreterà il Viaggio d’Inverno di Schubert.

In un’occasione, sabato 25 settembre alle 21.00, un concerto riunirà i cinque artisti base della rassegna - Ehnes, Weilerstein, Avdeeva Piemontesi e Hinterhäuser - in un omaggio dedicato al grande compositore francese Olivier Messiaen. Pezzo forte della serata, un’opera di grande spiritualità composta nel 1938, la suite di sette brani per due pianoforti “Visions de l’Amen”.

Biglietti in prevendita online e offline. È richiesto il certificato Covid o test negativo. Programma completo: www.settimane-musicali.ch