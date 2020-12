Il Concerto di Natale dell'OSI si fa, anche con il Covid

LUGANO - Grazie alla collaborazione con la Rsi il Concerto di Natale dell’Orchestra della Svizzera italiana, a porte chiuse dal palcoscenico del LAC per la direzione di Markus Poschner, darà la possibilità a tutti di ascoltare un programma all’insegna del genio di Wolfgang Amadeus Mozart - e ci sarà anche una “sorpresa” natalizia.

Nella prima parte del Concerto di Natale verrà eseguita la “Sinfonia di Linz” che Mozart scrisse in tempi brevissimi in occasione di un concerto per cui era atteso nel capoluogo dell’Alta Austria. Nella città dove oggi Markus Poschner lavora in qualità di direttore musicale del Landestheater, Mozart fu oggetto di accoglienze particolarmente calorose. Nella stessa tonalità d’impianto della Linz (do maggiore) è successivamente la grandiosa sinfonia che occupa la seconda parte della serata: si tratta del “diamante” della corona sinfonica mozartiana, la celeberrima sinfonia Jupiter.

Nell’olimpica monumentalità della forma e nell’equilibrio magistrale fra armonia e contrappunto, Mozart non dimenticava semplicità, leggerezza, trasparenza. Potremmo dire che la Jupiter rappresenta l’incarnazione del genio nella forma: una felicità architettonica e narrativa invano cercata e agognata dai massimi compositori sinfonici venuti dopo Mozart, e mai eguagliata. Modello quanto mai sicuro del genio creativo umano, in tempi d'incertezza e preoccupazione.

L’appuntamento è per lunedì 21 dicembre 2020 alle ore 20.30 in diretta radiofonica sulle onde di RSI Rete Due e in videostreaming su www.osi.swiss e sul sito della Rsi.