Real Bodies prolunga fino ad aprile

LUGANO - Prolunga fino al 3 aprile prossime la mostra Real Bodies, attualmente al Centro Esposizioni di Lugano. A portare alla decisione, conferma l'organizzazione di GC Events, la «grande richiesta» riscontrata e l'entusiasta affluenza di pubblico.

Real Bodies, esposizione nota in tutto il mondo e di notevole successo, porta in mostra dei veri corpi umani «perfettamente e rispettosamente conservati», organizzati in diverse aree tematiche suddivisi in oltre 1'800 metri quadrati d'esposizione. È una proposta adatta a tutti, grandi e piccini, per scoprire le meraviglie del corpo umano.

Gli orari d'apertura sono dalle 10 alle 19 da martedì alla domenica (per il mese di febbraio) e dal mercoledì alla domenica (per quello di marzo).

Secondo le disposizioni federali la mostra può essere visitata soltanto mostrando un valido Certificato Covid 2G o superiore.

Per biglietti in prevendita: www.biglietteria.ch

GC Events