Il punk duro a morire dei Derozer allo Studio Foce

LUGANO - Se il rock forse di questi tempi non se la passa benissimo, si può invece dire che per il punk può sempre valere l'adagio «punk is not dead». Insomma, il punk è duro a morire.

Ne sanno qualcosa i vicentini Derozer che sono ormai più di 30 anni che continuano con il loro rocciosissimo rumore e che il prossimo 4 marzo arriveranno allo Studio Foce per un concerto ad alto tasso di distorsione, ma anche di nostalgia.

Ad aprire la serata ci sarà un altro membro-chiave del movimento di quegli anni (sì, anche alle nostre latitudini) ovvero Nicolo' Gasperini, voce e chitarra nonché fondatore degli altrettanto mitologici Peter Punk.

L'inizio è previsto per le ore 21.

La prevendita è attiva sin d'ora su biglietteria.ch