Cosa fa il Cantone per i minorenni ucraini non accompagnati?

BELLINZONA - Sono le vittime più fragili. Le persone più a rischio. Loro, i minori non accompagnati, rappresentano circa il 2% degli oltre quattro milioni di ucraini fuggiti dalla guerra. E secondo un rapporto dell'Unicef sono proprio loro le persone che corrono i rischi più alti di subire violenza, abusi e sfruttamento.

Per questo motivo cinque deputati in Gran Consiglio del PPD (prima firmataria Maddalena Ermotti-Lepori) «preoccupati per la loro sorte», hanno inviato un'interrogazione al Governo ticinese. «Auspichiamo - scrivono i cinque gran consiglieri - una buona presa in carico, sia dalle Istituzioni, sia anche da parte di curatori privati: riteniamo infatti importante che essi vengano seguiti in modo ottimale».