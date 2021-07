«Non si poteva trovare una soluzione che tenesse conto degli interessi di tutte le parti?»

BELLINZONA - «Per quale ragione non si è cercato di trovare una soluzione che permettesse di considerare anche gli interessi dei proprietari confinanti nel rispetto delle disposizioni di legge, ad esempio istituendo alcuni parcheggi a loro destinati?». È una delle domande contenute nell'interpellanza inoltrata da Matteo Pronzini, Angelica Lepori e Giuseppe Sergi in merito all'articolo del Blick e ripreso da tio sui parcheggi lungo la via che porta al ponte tibetano di Monte Carasso.

In particolare Pronzini vuole anche sapere dal Municipio come mai ad uno dei proprietari confinanti l’autorità comunale avrebbe concesso un permesso di sosta per un parcheggio “non ufficiale”.

Ecco tutte le domande: