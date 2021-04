L'Udc festeggia due consiglieri in più

LUGANO - L’UDC di Lugano è «estremamente soddisfatta» del proprio risultato alle Comunali 2021. Con un +2.7 % in Consiglio comunale, si conferma un trend in crescita che «non è stato scalfine nemmeno dalla famigerata "onda verde"» si legge in un comunicato odierno. Il risultato, sommato agli «ottimi numeri ottenuti nei vari comuni ticinesi», per il presidente della sezione Alain Bühler «è il segno che l'Udc è in ottima forma e pronto ad affrontare le sfide future».

In Consiglio comunale i democentristi hanno confermato i tre consiglieri uscenti (Galeazzi, Bühler, Bassi) a cui se ne sono aggiunti altri due: Antonio Chiesa ed Eros Nicola Mellini. Con loro, la sezione del partito si complimenta «per l’ottimo risultato raggiunto a livello personale che va a sommarsi a quello del partito». Un ringraziamento «va anche agli alleati di lista in Consiglio comunale dell’UDF che hanno contribuito al successo odierno» conclude la nota.