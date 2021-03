Milioni da Berna per lo sport ticinese

BERNA - Allo scopo di promuovere e sostenere lo sport, il Consiglio federale ha approvato oggi un credito di 67 milioni di franchi per gli anni 2022-2027 nell'ambito della Concezione degli impianti sportivi d'importanza nazionale (CISIN). Il Parlamento dovrà ancora esprimersi.

Nella lista messa a punto dall'esecutivo dei progetti meritevoli sono presenti l'impianto polisportivo ciclismo su pista/atletica leggera "Velodromo Ticino" (5 milioni) e il centro polisportivo PSE di Cornaredo (Lugano). Diversi progetti riguardano anche i Grigioni, come l'Olympia Bob Run a St. Moritz, cui si aggiungono piste per lo sci alpino e di fondo a Lenzerheide.

Dal 1998, precisa una nota odierna del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), la Confederazione concede aiuti finanziari alla costruzione di impianti sportivi nel quadro del CISIN. Un programma che Berna ha deciso di prorogare ora per la quinta volta anche su sollecitazione del Parlamento.

Grazie a questi contributi è stato possibile promuovere lo sviluppo delle prestazioni degli atleti dei quadri nazionali nel confronto internazionale e posizionare la Svizzera come luogo di svolgimento più competitivo per le gare internazionali di alto livello. Gli impianti CISIN, precisa il comunicato, non sono però destinati unicamente allo sport di prestazione, ma sono a disposizione anche dello sport per i giovani e di massa, principalmente per scopi formativi.

La Confederazione partecipa ai costi di costruzione per ogni impianto o progetto con una quota tra il 5 e il 25%. Con i progetti CISIN sinora realizzati è stato generato un volume complessivo di investimenti di circa 1,7 miliardi. Si prevede che i 67 milioni del nuovo programma genereranno altri investimenti edili di circa 900 milioni in diverse regioni.

Questi aiuti finanziari contribuiscono accrescono l'attrattiva della piazza economica: la creazione e l'esercizio a lungo termine di impianti sportivi consolidano posti di lavoro e, per l'industria locale, costituiscono una fonte di entrate affidabile.