Contro il coronavirus il PLR inaugura il primo e-Comitato in streaming

CAMORINO - Con una scelta “progressista”, ossia sfruttando il progresso tecnologico, il PLR ha deciso di aggirare il coronavirus trasformando il Comitato cantonale del 12 marzo nel primo e-Comitato della storia del partito. Il “parlamentino” liberale radicale si riunirà infatti in modo digitale, attraverso una diretta streaming alle 20.15 sul canale YouTube del partito. A tutti i delegati sarà assicurata la facoltà d'intervenire nelle discussioni e di far valere il proprio diritto di voto.

Scelta sanitario-ambientale - «Vedere nelle situazioni di “crisi” un’opportunità - si legge nel comunicato stampa diffuso poco fa - è tipico del metodo liberale e, nel caso specifico, la convocazione del primo e-Comitato della storia del PLR permetterà anche di non sovraccaricare l’agenda in vista delle Comunali e limitare gli spostamenti, una misura concreta di politica sanitaria e ambientale che potrà certamente essere riproposta anche dalle sezioni nell’ambito della campagna elettorale».

Libertà alle sezioni - In questo senso, ad ogni sezione è lasciata la libertà di determinare il proprio programma degli eventi. Il PLR sottolinea il fatto che, prendendo tutte le precauzioni del caso e attenendosi alle disposizioni delle autorità, chi ha deciso di mantenere i propri eventi possa senza problemi confermarli, ovviamente rivalutando la posizione in caso di ulteriori decisioni delle autorità.

«Evitare il panico» - «La preoccupazione per la situazione - sottolinea la direzione del partito - è evidente in ampie fasce della popolazione. Non è però il caso di farsi prendere dal panico, la situazione va valutata giorno per giorno ed è necessario fare affidamento sull’apprezzato lavoro svolto con precisione e puntualità dalle nostre Istituzioni. La situazione evolve e va tenuta sotto stretta osservazione. Ma quanto succederà non è prevedibile».

La commemorazione di Buffi - Per quanto concerne invece la Commemorazione per i 20 anni dalla morte del Consigliere di Stato Giuseppe Buffi di sabato 14 marzo a Bellinzona, l’evento è per ora confermato. Gli ospiti hanno ricevuto un invito personale, mentre è stato deciso di annullare la possibilità di partecipare senza invito. Eventuali interessati sono invitati a segnalarlo alla Segreteria cantonale entro mercoledì 11 marzo (info@plrt.ch, 091 821 41 81)

Il PPD annulla - Se il PLR si fa aiutare dalla tecnologia, il PPD preferisce semplicemente annullare il proprio Congresso cantonale (previsto per sabato 14 marzo). Il motivo è sempre il solito, ovvero l'epidemia di coronavirus che si sta diffondendo in Ticino e in Svizzera. «È un atto di responsabilità e di buon senso e vuole essere un segnale di sostegno all’attività condotta dal Consigliere di Stato Raffaele De Rosa e dal Governo ticinese che, ormai da settimane, si adoperano per contenere il numero dei contagi e predisporre misure adeguate per fronteggiare il fenomeno». Il partito ci tiene a sottolineare che con questa scelta «non si intenda amplificare preoccupazione delle persone», ma semplicemente «prendere atto della situazione, evitando un appuntamento che dovrebbe avere unicamente il carattere di festa».