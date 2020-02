Antenne adattate al 5G: «La legge è stata rispettata?»

LUGANO - A Lugano innumerevoli antenne con le tecnologie 2G, 3G e 4G sembrano siano state adattate al 5G. Le stesse antenne sono visibili sulla mappa pubblicata sul sito ufficiale della Confederazione.

Considerato che la conversione degli impianti è soggetta a procedura ordinaria nel rispetto della Legge edilizia - in altre parole dev'essere presentata una domanda di costruzione -, i consiglieri comunali Sara Beretta Piccoli e Nicola Schoenenberger hanno presentato un'interpellanza chiedendo se in tutti questi casi siano state rilasciate le regolari licenze edilizie e le relative domande di costruzione siano state pubblicate all’albo comunale di Lugano.

In caso affermativo, viene chiesto d'indicare il periodo esatto di pubblicazione (e d'inviare una copia delle pubblicazioni). In caso negativo, le società di telefonia avrebbero palesemente infranto la legge e di conseguenza il Comune dovrebbe esigere dalle ditte di telefonia mobile in questione e dai proprietari dei fondi una richiesta di licenza edilizia con tutti i documenti del caso, in modo che i cittadini possano far valere i propri diritti in base alla Legge edilizia.

Le antenne con la nuova tecnologia:

• in via alle Scuole 1, al mappale 1290A;

• in Via A. Riva 16, al mappale 2255A;

• in Strada Regina 10, al mappale 2494A;

• in via G. Curti 2, al mappale 2500A;

• in via L. Ariosto 5, al mappale 2570A;

• in via G. Bretani 3, al mappale 2657A;

• in via Capelli 10, al mappale 42A;

• in via S. Balestra, al mappale 496A;

• all’Università in via Madonnetta, sul mappale 573H;

• in via Marco da Carona 12, al mappale 682A;

• in via Tesserete 53, al mappale 744A;

• in via Ciseri 8, al mappale 843A;

• in via Montarinetta 1, al mappale 969A;

• in Strada della Stampa 8, al mappale 369C Lugano –Davesco;

• in via al Castello 2, al mappale 386B Lugano-Davesco;

• a Campello, al mappale 938 Lugano-Figino;

• allo svincolo autostrada, al mappale 100 Lugano-Pambio Noranco;

• in via Pian Scairolo 43, al mappale 222C Lugano-Pazzallo;

• in via Terzerina 2, al mappale 1019C Lugano-Pregassona;

• in via Vedreggio 1, al mappale 341C Lugano-Pregassona;

• in via Ceresio 15, al mappale 474G Lugano-Pregassona;

• in via Guisan 3, al mappale 1112A Lugano-Viganello;

• in via della Pergola 7, al mappale 447A Lugano-Viganello;

• in via della Chiesa 7, al mappale 463A Lugano-Viganello;