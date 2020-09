Il mattone in Ticino va male

LUGANO - Il settore immobiliare in Ticino ha accusato il colpo del Covid. Nel secondo trimestre di quest'anno le transazioni immobiliari sono calate del 14 per cento, scendendo a livelli mai visti da 17 anni.

A renderlo noto è l'Ufficio cantonale di statistica. Tra marzo e maggio gli immobili venduti nel nostro cantone sono stati 978, ossia 165 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È dall'inizio del 2003 che non si scendeva sotto le mille unità.

In particolare, a calare sono state le vendite di proprietà per piani (meno 21 per cento, 408 unità). Con un totale di 900,6 milioni di franchi, il valore delle transazioni registra una flessione del 2,3 per cento (21,6 milioni in meno).