Siete in cerca di un impiego, ma la pandemia vi ostacola? Un paio di buoni consigli

LUGANO - Trovare lavoro è spesso complicato, e in tempi di pandemia e lockdown può esserlo ancora di più. La Bbc ha raccolto una serie di consigli che possono essere utili a chi è a caccia di un impiego.

Il primo suggerimento è di creare un accattivante profilo online, in modo che - mentre si cerca un lavoro - ci si faccia notare da reclutatori e aziende e siano loro stessi a contattarvi. Per massimizzare le chance, spiega un'esperta del settore, bisogna puntare sulle proprie qualità e capacità più che andare alla ricerca di una determinata categoria d'impiego: in questo modo il ventaglio di opportunità potrà certamente allargarsi.

Non bisogna dimenticare che in migliaia sono nella vostra stessa posizione: come fare, quindi, per avere la meglio su tutta questa concorrenza? L'esperta consultata dal portale britannico sottolinea il valore di una ricca rete di conoscenze personali: non si parla proprio della classica (e non sempre limpida) raccomandazione, ma di una buona parola e di un giusto consiglio che possono aprire porte e far raggiungere l'obiettivo.