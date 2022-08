In vacanza a Locarno, scomparsa da sabato

LOCARNO - È venuta in Ticino, l'82enne zurighese Pia Huonder, per fare qualche giorno di vacanza. Come tanti. Ma non ha mai fatto rientro al residence in cui vive, situato nella cittadina di Egg (ZH). L'anziana doveva tornare al suo luogo di residenza sabato 30 luglio, ma risulta al momento scomparsa.